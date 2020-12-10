Bu kare tarihe geçti!

Azerbaycan ziyaretinde Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Bakü'deki Şehitler Camii'nde şükür namazı kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra ise Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.