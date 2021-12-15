Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı

Trinity isimli kadının sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı. Trinity, erkek arkadaşının annesinin evindeki bulaşık makinesinin uzun süredir çalışmadığını belirterek, bunun nedenini araştırmaya başladıklarını belirtti.

AÇMAYA KARAR VERDİLER

Aile üyeleri, bir süre düşündükten sonra makineyi açmaya karar verdi. Trinity, erkek arkadaşı ve annesi mutfağa giderek makinenin arka kısmını sökmeye başladı. Ancak karşılarındaki gördükleri manzara nedeniyle uzun süre kendilerine gelemediler.

YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞTI

Trinity ve ailesi, çamaşır makinesinin arka kısmında saklanan fare ve 3 yavrusunu görünce ne yapacağını şaşırdı. Anne farenin, yavrularını koruma iç güdüsüyle kabardığını belirten Trinity, fare ailesine dokunmadıklarını anlattı.

TİKTOK'TA MİLYONLARCA İZLENME ALDI

Trinity, yaşadıklarının başka insanların da başlarına gelebileceğini düşünerek bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. TikTok videosu kısa süre içerisinde milyonlarca izlenme aldı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Genç kadının paylaştığı videoya kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları, fareyi gördükleri anda öldüreceklerini belirtirken, bazıları da sergilediği tavır nedeniyle aileyi tebrik etti.