Camiye bombalı saldırı: 5 ölü
Kabil’de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
DÜNYA 25.05.2022, 20:55
Afganistan’da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi.
Başkent Kabil’de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi.
5 kişi hayatını kaybetti
Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.
Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Balkh vilayetinde de bombalı saldırılar düzenlendi
Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.
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