Cezayir’de doğal gaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı

Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğal gaz patlaması yaşandı.

Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Patlama parfüm depolama atölyesinde yaşandı

Öte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, patlama parfüm depolama atölyesinde meydana geldi.

Civardaki boru hatlarına zarar verdi

Yangın civardaki bazı doğal gaz boru hatlarına da zarar verdi.