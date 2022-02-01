Cezayir’de doğal gaz patlaması: 8 ölü, 6 yaralı
Cezayir’in kuzeyinde yer alan Setif vilayetinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti.
DÜNYA 01.02.2022, 22:30
Bölge Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Setif vilayetinin Ayn Vilman beldesinde bir binada doğal gaz patlaması yaşandı.
Patlama sonucu çıkan yangının komşu 3 binaya daha sıçradığı bilgisi verilen açıklamada ekiplerin söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.
Açıklamada, ilk belirlemelere göre patlamada 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.
Patlama parfüm depolama atölyesinde yaşandı
Öte yandan Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, patlama parfüm depolama atölyesinde meydana geldi.
Civardaki boru hatlarına zarar verdi
Yangın civardaki bazı doğal gaz boru hatlarına da zarar verdi.
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