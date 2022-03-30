Çift başlı bebek dünyaya geldi
Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebeği, hastaneye kaldırıldı. Bebek, kontrol altında tutuluyor.
DÜNYA 30.03.2022, 19:33
Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.
Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.
2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı.
NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY
Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.
Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.
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