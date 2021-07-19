Çin'de son yılların en büyük sel felaketi
Dünya afetlerle mücadele ediyor. O ülkelerden biri de . Selde 2 baraj ve 22 köprü çöktü. 1 milyon 800 bin kişi tahliye edilirken afetin faturası 7 milyar doları aştı.
Çin, son yılların en büyük sel felaketiyle boğuşuyor.
1998 yılından bu yana görülen en şiddetli yağışlara barajlar direnemedi. İç Moğolistan bölgesinde 2 baraj aşırı yağıştan çöktü.
16 binden fazla kişinin felaketten etkilendiği bölgede yaşayanların zamanında tahliye edilmesiyle can kaybı olmadı.
Yıkım büyük, barajlar taştı
22 köprünün yıkıldığı bölgede diğer barajların da taşması yerleşim birimlerinde sel ve su baskınlarına yol açtı.
Sellerde bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetti.
Su baskınlarıyla mücadele için ordu devreye girerken, 1 milyon 800 bin kişi tahliye edildi.
Toplam zarar ise 7 milyar doları aştı.
Dev kum fırtınası
Ülkedeki doğal felaketlere bir de kum fırtınası eklendi. Gökyüzünde duvarı andıran kum fırtınası kameralara yansıdı.
Gansu eyaletinde yüzlerce metre genişliğindeki kum fırtınası gökyüzünü kapladı.
Fırtına trafiği de olumsuz etkiledi.
Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine otobanın kapatıldığı bölgede sarı alarm verildi.
Polislerin zor şartlarda devriye attığı görüldü.
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