Çin'deki kum fırtınası böyle görüntülendi
Çin’in Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. O anlar kameralara yansıdı.
DÜNYA 26.07.2021, 12:19
Çin’in Gansu eyaletinde yer alan Dunhuang kentini kum fırtınası vurdu. Fırtına nedeniyle kentte gökyüzü sarı renge bürünürken görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü.
Yüksekliği 100 metreyi aşan kum fırtınası, dakikalar içinde şehrin büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.
Trafik polisleri, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüleri otobanları terk etmeleri ve servis alanlarında beklemeleri konusunda uyardı.
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