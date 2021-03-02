Çin'e ham bakır yerine kaldırım taşı, 36 milyonluk vurgun!

Uluslararası vurgun, İsviçre'de yerleşik bir firmanın Türkiye'deki temsilcilerinin şikayeti üzerine ortaya çıkarıldı. Çin'e maden ihracatı yapan bir Türk firması merkezi Avrupa'da fabrikaları Çin'de bulunan şirketten ham bakır siparişi aldı.

KALDIRIM TAŞI GÖNDERDİLER

Türk maden şirketi, ücreti ödenen ham bakırın yerine konteynerlere kaldırım taşı yükleyerek Çin'e gönderdi. Milliyet'te yer alan habere göre, İsviçreli şirket, teslim aldıkları konteynerler içerisinde sipariş verdikleri ürünleri göremeyince Türkiye'de bulunan temsilcileriyle irtibata geçti.

OPERASYON KARARI

Temsilcilerin durumu savcılığa intikal ettirmesi üzerine polis tarafından yapılan araştırmalarda, dolandırıcılık olayı tespit edilip Türk ihracat firmasının suç örgütü gibi çalıştığı belirlendi. Yapılan araştırmaların ardından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Özel Belgede Sahtecilik" konuları iddiasıyla operasyon kararı alındı.

"SİPARİŞLER KARIŞTI"

Dün sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 4 iş yeri ve 15 ikamete baskın düzenleyen ekipler, aralarında şirket yöneticilerinin de bulunduğu H.K., S.Ç., D.Ç.,S.Ç., B.Y., U.Ç., M.K., T.G., O.M., F.U.,S.Ç., R.Ö., ve S.U., isimli 13 şirket mensubu şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan şüphelilerin ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmeyip siparişlerin karıştığını söylediği öğrenildi. Polisin şirkete ve çalışanlarına yönelik inceleme ve araştırması sürüyor.