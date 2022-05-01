Çin JILIN-1 yer gözlem uydularını fırlattı
Çin, Gaofın yer gözlem uydu ağının parçasını oluşturacak 5 adet JILIN-1 uydusunu uzaya gönderdi.
DÜNYA 01.05.2022, 12:30
Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 11 roketiyle Doğu Çin Denizi'nde kurulan platformdan fırlatıldı.
Uydular planlanan yörünge konumuna ulaştı.
Fırlatma, Long March roketleriyle yapılan 418'inci başarılı uzay görevi oldu.
Uyduların arazi takibi, kent planlama ve afet izleme amaçlarına yönelik uzaktan algılama hizmetleri sağlaması amaçlanıyor.
Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.
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