Çin virüsü bitmeden sars virüsü başladı' 14 bin kişi karantinaya alındı

IKBY Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentinde korona belirtileri gösteren hastaların aslında SARS virüsüne yakalandıklarını açıkladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: SARS YAYILMIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu.

Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiası havalimanındaki 14 bin kişide paniğe neden oldu. Çin polisinin 14 bin kişiyi karantinaya alma kararı ardından havalimanında gerginlik yaşandı. Karantina altına alınmak istemeyen halk barikatları aşmaya çalıştı.