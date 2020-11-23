Çin virüsü bitmeden sars virüsü başladı' 14 bin kişi karantinaya alındı
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsüne sınır komşumuz Irak'ta da rastlandı.
DÜNYA 23.11.2020, 13:06 23.11.2020, 13:11
IKBY Sağlık Kurumu, Süleymaniye kentinde korona belirtileri gösteren hastaların aslında SARS virüsüne yakalandıklarını açıkladı.
SAĞLIK BAKANLIĞI: SARS YAYILMIYOR
Konuyla ilgili açıklama yapan IKBY Sağlık Bakanlığı, Süleymaniye kentinde SARS virüsünün yayılmadığını ve konuyla ilgili araştırma yapılacağını duyurdu.
Çin'in Şangay Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında SARS virüsü tespit edildi iddiası havalimanındaki 14 bin kişide paniğe neden oldu. Çin polisinin 14 bin kişiyi karantinaya alma kararı ardından havalimanında gerginlik yaşandı. Karantina altına alınmak istemeyen halk barikatları aşmaya çalıştı.
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