Çin’de koronavirüs vaka sayıları arttı
Nanjing kentinde artan vakaların ardından ocak sonundan beri en yüksek günlük vaka sayısı artışı kaydedildi. Kentte salgını kontrol altına almak için ikinci tur kitlesel test uygulamasına başlandı.
DÜNYA 26.07.2021, 09:11
Çin’de koronavirüs vakalarında artış yaşandı.
Nanjing kentinde ocak ayının sonundan bu yanan en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.
Salgını kontrol altına alabilmek için kentte kitlesel test uygulaması başlatıldı.
76 YENİ VAKA AÇIKLANDI
Çin, 25 Temmuz'da günde 76 yeni koronavirüs vakası açıkladı.
Ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek için hızla tespit ve test uygulamalarıyla koronavirüs vakalarına karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimsemişti.
YEREL VAKALAR YÜZDE 40
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu bugün yaptığı açıklamada yerel vakaların yeni vakaların 40'ını oluşturduğunu belirtti.
Bir gün önce yerel vakalar toplam vaka sayısının yalnızca beşini oluşturuyordu.
Çin'de toplam vaka sayısı 92 bin 605, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 636 seviyesinde
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