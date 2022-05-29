Çinli kadın sokak ortasında doğurdu
Yüzlerce insanın bulunduğu bir sokakta pantolonunu çıkaran kadın, doğum yaptı. Bu anlara tanıklık edenler de şoka girdi. Görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.
DÜNYA 29.05.2022, 22:11
Tüyleri diken diken eden görüntülerin adresi Çin…
Bir kadın, sokak ortasından aniden soyunmaya başladı.
Sokakta doğurdu
Pantolonu ile iç çamaşırını hızlıca çıkaran kadın, doğum yaptı.
Bu ana tanıklık edenler adeta inanamadı.
Bebek yere düştü
Ayakta doğum yapan kadın, bebeği de yere düşürdü.
Çok geçmeden hareket eden bebek için çevredekiler hemen bir yer hazırladı.
Şoke eden görüntüler
Hem anne hem de onu izleyenlerin yaşadığı şok, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çin’in hangi eyaletinde olduğu bilinmeyen görüntüler, sosyal medyada ise hızlıca yayıldı.
Durumları bilinmiyor
Anne ve bebeğin durumuna ilişkin de herhangi bir bilgi edinilemedi.
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