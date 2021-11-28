Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
DÜNYA 28.11.2021, 10:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi için bulunduğu Türkmenistan’da liderlerle bir araya geliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi.
Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Namaz Vakti 28 Kasım 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|13
|33
|2. Hatayspor
|13
|26
|3. Konyaspor
|13
|26
|4. Alanyaspor
|14
|24
|5. Fenerbahçe
|13
|23
|6. Karagümrük
|13
|22
|7. Başakşehir
|14
|22
|8. Galatasaray
|13
|21
|9. Adana Demirspor
|14
|20
|10. Beşiktaş
|14
|20
|11. Antalyaspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. Giresunspor
|14
|16
|14. Kayserispor
|14
|16
|15. Gaziantep FK
|13
|15
|16. Sivasspor
|13
|13
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|13
|12
|18. Göztepe
|13
|10
|19. Kasımpaşa
|14
|10
|20. Rizespor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|12
|27
|2. Ankaragücü
|13
|27
|3. Eyüpspor
|14
|27
|4. Bandırmaspor
|13
|25
|5. Erzurumspor
|12
|25
|6. İstanbulspor
|13
|20
|7. Tuzlaspor
|12
|20
|8. Kocaelispor
|13
|20
|9. Samsunspor
|13
|19
|10. Adanaspor
|14
|18
|11. Menemenspor
|13
|17
|12. Gençlerbirliği
|13
|17
|13. Boluspor
|13
|16
|14. Denizlispor
|13
|15
|15. Bursaspor
|13
|14
|16. Manisa FK
|14
|14
|17. Ankara Keçiörengücü
|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
|19. Balıkesirspor
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|12
|29
|2. Liverpool
|13
|28
|3. Man City
|12
|26
|4. West Ham
|12
|23
|5. Arsenal
|13
|23
|6. Wolverhampton
|13
|20
|7. Tottenham
|12
|19
|8. Brighton
|13
|18
|9. M. United
|12
|17
|10. Crystal Palace
|13
|16
|11. Aston Villa
|13
|16
|12. Everton
|12
|15
|13. Leicester City
|12
|15
|14. Southampton
|13
|14
|15. Brentford
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|13
|12
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|13
|9
|20. Newcastle
|13
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Rayo Vallecano
|15
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Barcelona
|14
|23
|8. Athletic Bilbao
|14
|20
|9. Valencia
|15
|19
|10. Osasuna
|14
|19
|11. Espanyol
|14
|17
|12. Villarreal
|14
|16
|13. Celta de Vigo
|15
|16
|14. Mallorca
|15
|16
|15. Deportivo Alaves
|14
|14
|16. Granada
|14
|12
|17. Cádiz
|14
|12
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|15
|10
|20. Levante
|14
|7