Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı

Toplantı öncesinde aile fotoğrafı çektiren liderlerin gündeminde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasındaki gelişmeler bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ile tokalaştı.

Fotoğraf çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Johnson yer aldı.

NATO'nun Doğu Avrupa'daki uzun vadeli duruşunun değerlendirileceği zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

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Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. İki liderin NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 50 dakika sürdü.

Yoğun ikili görüşme trafiği

İngiltere, İtalya, İspanya ve Estonya liderleri ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile de bir görüşme yapması bekleniyor.

Stoltenberg: Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, NATO üyesi ülkelerin, "Kremlin'in sebepsiz saldırganlığını kınadığını" ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destekte birleştiğini vurguladı.

"Bu acımasız savaşa son vermek için Rusya'ya maliyet yüklemeye devam etmeye kararlıyız." ifadesini kullanan Stoltenberg, Ukrayna halkı ve ordusunun özgürlük ve hakları için verdiği mücadeleye saygı duyduklarının altını çizdi.

Rusya'da da "cesurca savaşa karşı konuşanların" farkında olduklarını belirten Stoltenberg, "Seslerini duyuyoruz ve onları önemsiyoruz." dedi.

Stoltenberg, zirvede müttefiklerin Ukrayna'ya olan desteğini ve şu an ve gelecek yıllar için NATO savunmasını güçlendirmenin yollarını tartışacaklarını belirterek, "Güvenliğimiz için kritik bir zamanda bir araya geldik." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri, "Şimdi havada, denizde ve karada daha fazlasını yapıyoruz. Avrupa'nın (yeni) güvenlik gerçeğine yanıt vermek için bunu sürdürmek gerekli." ifadesini kullandı.

Zelenskiy toplantıya çevrim içi katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenxskiy, NATO Olağanüstü Zirvesi için Brüksel'de bulunan liderlere Kiev'den seslendi.

Zelenskiy, konuşmasında şunları kaydetti;

“24 Şubat’ta size hava sahamızı kapatmanız için başvurmuştum. Net bir cevap sizden duyamadık. Ukrayna roketlere karşı güçlü silahlara sahip değil. Biz onlardan daha az sayıda hava aracına sahibiz ve bundan dolayı Ruslar toplu yıkımlara yönelik saldırılar yapabiliyor. Ukrayna ordusu eşit ve adil olmayan şartlarla bir aydır direniyor. Sizin elinizde bin tane uçak var ancak biz bir tanesini bile alamadık. 20 binden fazla tankınız var ve bundan yüzde birini vermenizi, satmanızı istedik ama net cevap alamadık. Savaşta yapılan yardım çağrılarına cevap alamamak korkunç bir şey. Biz sadece yaşamak istiyoruz. NATO’yu suçlamıyoruz. Bunlar sizin roketleriniz, sizin bombalarınız değil.”

İletişim Başkanı Altun: Bu güçlü liderlik ülkemizin en önemli imkanlarından biri

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi,'nin Brüksel’de yoğun bir gündemle başladığını belirterek şunları kaydetti;

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgesel ve küresel barış için yoğun bir gayret gösteriyor. Bu güçlü liderlik ülkemizin en önemli imkanlarından biri."