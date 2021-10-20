Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 günlük Afrika turunun son durağı olan Nijerya'da.

Togo'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde Nijerya'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Nijeryalı mevkidaşı Muhammed Buhari, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

İki lider önce baş başa görüşme gerçekleştirecek, daha sonra heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek.

Görüşmelerde Türkiye-Nijerya ilişkileri kapsamlı olarak değerlendirilecek. İş birliğinin artırılması noktasında atılabilecek adımlar ele alınacak.

Erdoğan ve Buhari görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki çeşitli anlaşmaların imza törenine katılacak ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya temaslarını tamamladıktan sonra bu akşam Türkiye'ye dönecek.