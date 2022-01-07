Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Togg CEO'su Karakaş'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Togg CEO'su Gürcan Karakaş'ı telefonla arayarak tebrik etti.
DÜNYA 07.01.2022, 09:30
Oktay, görüşmede, Togg'un dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2022) dünya sahnesine çıkmasının gurur verici olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en değerli küresel mobilite markası olma misyonuyla yola çıkan Togg'un yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Oktay, Türkiye'nin teknoloji yatırımlarıyla dünyada adından söz ettiren bir ülke olacağını söyledi.
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