Dağlık Karabağ'da tarihi an: 30 yıl sonra ezan okundu
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki köylerden birinde, 30 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Köyün adı, güvenlik önlemleri gerekçesiyle açıklanmadı.
DÜNYA 20.10.2020, 09:38
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Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki bir köyde, 30 yıl sonra ilk kez minarelerden ezan sesi yükseldi.
Azerbaycan askerleri, tarihi anı ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı.
Yaşadıkları sevinç ise gözlerinden okunuyordu.
Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle açıklanmadı.
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