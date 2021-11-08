Damadı düğün gününde barmen ile aldatırken yakalandı!

Hangi ülkede olduğu belli olmayan Nina isminde bir gelinin, düğün gününde aldatması dünya gündeminde yankı uyandırdı.

Damadın arkadaşı, düğün günü beklemediği bir skandalla karşı karşıya kaldı.

SALONDAN UZAK BİR YERDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

Düğün salonunun kalabalıktan uzak bir bölgesinde Nina, salonun barmeni ile cinsel ilişkiye girdi. O sıralarda gelinin olduğu bölgeye giden damadın arkadaşı büyük bir şok yaşadı.

Gelinin cinsel ilişkiye girdiğini gören kişi, cebinden telefonu çıkararak 40 saniyelik bir kayıt aldı. Yakalandıklarını anlayan gelin ve barmenin şaşkınlıkları o an kameralara yansıdı.

GELİN ÇOK RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ

Barmenin geline, "Bu kim, yoksa senin kocan mı" diye sorması üzerine kız bir an neye uğradığını anlamadı. Damadın arkadaşı, "Burada neler oluyor" diye sorunca kız, "Neler olduğunu biliyorsun" diye yanıt verdi.