Damat düğünden kaçtı gelin davetliyle evlendi

DAMAT ORTADAN KAYBOLDU

Ancak isimleri açıklanmayan çiftin düğününde damadın, çelenk töreninden sonra ortadan kaybolduğu, her iki ailenin de uzun süre damadı aramasına karşın, hiçbir yerde bulunamadığı ifade edildi. Bunun ardından gelinin ailesi, damadın bilerek kaçtığı sonucuna vardı.

GELİN AĞLAMAYA BAŞLADI

Yaşananlar yüzünden ağlamaya başlayan gelinin perişan halini gören bir konuk, gelinin törendeki "uygun bir erkekle" evlenebileceği önerisinde bulundu. Bu fikri beğenen aile, damadın tarafından bir konuk seçti. Seçilen kişinin ailesi de kabul edince düğün devam etti. Öte yandan gelin tarafı daha sonra polise şikayette bulundu.

DAMADIN BABASI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Müfettiş Shesh Narain Pandey; "İki taraf da bu konuyla ilgili bize geldi. Gelin tarafı, damada ve onun ailesine karşı uygun bir işlem yapılması yönünde şikayette bulunurken, damadın babası oğlunun bulunması için polisten yardım istedi." açıklamasında bulundu.