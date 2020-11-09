DEAŞ operasyonu: 3 terörist yakalandı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, kent merkezindeki Panca Ali semtinde bir adrese düzenlenen baskında 3 DEAŞ mensubunun yakalandığını duyurdu.

Yaklaşık 2 haftadan bu yana söz konusu teröristlerin takip edildiğine dikkat çeken Nuri, baskının polis ve acil müdahale gücü tarafından yapıldığını aktardı.

Nuri, sorgulama sırasında teröristlerin daha önce kent merkezi ve kırsallarında 13 terör eylemine katıldıklarını itiraf ettiklerini kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.