DEAŞ yeniden hortladı! Sokaklar cesetlerle doldu!

Ülkenin kuzeyindeki zengin yeraltı ve enerji kaynaklarına sahip Cabo Delgado bölgesindeki stratejik Palma şehri, Mozambik Ordusu ile terör örgütü Ensar'ul Sunna arasında çıkan şiddetli çatışmalara sahne oldu. Günlerdir süren sokak savaşı neticesinde militanlar kenti ele geçirdi.

TERÖR DALGASI ÜLKEYE YAYILABİLİR

Kentte binlerce DAEŞ militanının olduğunu belirten yerel kaynaklar, terör dalgasının tüm ülkeye yayılmasından endişe ediyor. 4 yıl önce ortaya çıkan DAEŞ bağlantılı örgüt, bu seneler içinde 2000 kişiyi katletti.

"DURUM CİDDİYETİNİ KORUYOR"

Mozambik hükümetinin örgütle mücadelede destek aldığı Güney Afrikalı özel güvenlik şirketi Dyck'ın Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Dyck, Palma kenti sokaklarının cansız bedenlerle dolu olduğunu ve durumun ciddiyetini koruduğunu kaydetti. Dyck, şimdiye kadar yüzden fazla kişiyi helikopterle kurtardıklarını kaydederek, geniş kapsamlı tahliye için daha büyük helikopterlere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Durumun halen ciddi olduğunu ve örgütün ağır silahlara sahip olduğunu ifade eden Dyck, "Bu saldırı çok iyi planlanmış ve koordineli bir saldırıydı" diye konuştu.

SİVİLLER BÖLGEDEN ÇIKARILIYOR

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı kentte halkın bir kısmı Cabo Delgado eyaletinin başkenti Pemba'ya kaçarken, bir kısmının ise Tanzanya'ya geçti.

ÖLENLER ARASINDA YABANCI UYRUKLULAR DA VAR

Mozambik Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ömer Saranga, yaptığı açıklamada, saldırılarda şimdiye kadar çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Ölenlerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu ifade ediliyor.

Örgüt sözde haber ajansı üzerinden bölgeden görüntüler paylaştı.

ENSAR'UL SUNNA DAEŞ'LA BAĞLANTILI

Mozambik, doğalgaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor. Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk ederken söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

FRANSIZLAR FAALİYETLERİNİ DURDURDU

Saldırılar sonrası Fransız şirketi Total, Afrika'daki en büyük doğal gaz yatırım projesindeki faaliyetlerini durdurdu.