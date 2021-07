Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü açıklayarak, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini vurguladı.

Delta varyantı Türkiye'de yayılıyor

Türkiye'de 26 ilde Delta varyantı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Delta plus daha yok ama delta varyantı artıyor. 138 sekansı belirlenmiş hastadan bahsetmiştim, şu an 224'e çıktı. 16 ilde görülen Delta varyantı, şu an 26 ile yükseldi. Delta varyantlı vakaların 134'ü İstanbul'da" dedi.

Delta varyantının ağırlıklı olduğu Rusya'dan gelen turistler için karantina dahil ek tedbirler devam ediyor.

İsrail'deki vakaların yüzde 90'ı Delta kaynaklı

İsrail'de son günlerde görülen COVID-19 vakalarının yüzde 90'ı Delta varyantı kaynaklı. Delta varyantında ağır hasta sayısı ise önceki dalgaya oranla daha düşük.

Delta'nın görüldüğü diğer birkaç ülke

Fransa'da yeni vakaların 3’te 1’i Delta varyantı kaynaklı.

Lübnan, Bosna Hersek ve Sırbistan'da da Delta varyantına rastlandı.