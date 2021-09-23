Dev ay maketinin peşinden koştular
Çin’in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde sokaklarda yuvarlanan devasa ay maketini yakalamaya çalışanlar insanların görüntüleri, sosyal medyada ilgi çekti.
DÜNYA 23.09.2021, 22:12
Asia News Day internet sitesinde yer alan habere göre, Çin'in Henan eyaletinde düzenlenen Ay Festivali’nde görevliler, devasa ay maketini ellerinden kaçırdı.
Festivalde görevli personelin sokakta yuvarlanan ayın peşinden koştuğu görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 23 Eylül 2021
|İmsak
|04:51
|Güneş
|06:12
|Öğle
|12:30
|İkindi
|15:57
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:54
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|6
|14
|2. Hatayspor
|6
|13
|3. Trabzonspor
|5
|13
|4. Altay
|6
|12
|5. Karagümrük
|6
|11
|6. Konyaspor
|5
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Kayserispor
|6
|10
|9. Alanyaspor
|5
|9
|10. Gaziantep FK
|6
|8
|11. Galatasaray
|6
|8
|12. Sivasspor
|6
|6
|13. Adana Demirspor
|6
|6
|14. Malatyaspor
|6
|6
|15. Kasımpaşa
|5
|5
|16. Göztepe
|6
|5
|17. Antalyaspor
|6
|5
|18. Başakşehir
|6
|3
|19. Giresunspor
|5
|1
|20. Rizespor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|6
|16
|2. Ankaragücü
|6
|12
|3. Eyüpspor
|6
|12
|4. Erzurumspor
|6
|12
|5. Tuzlaspor
|5
|11
|6. Bandırmaspor
|6
|9
|7. Manisa FK
|6
|9
|8. Boluspor
|5
|7
|9. Samsunspor
|5
|7
|10. Kocaelispor
|5
|7
|11. Altınordu
|6
|7
|12. Menemenspor
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Balıkesirspor
|5
|6
|15. Denizlispor
|6
|6
|16. Bursaspor
|6
|5
|17. Gençlerbirliği
|6
|5
|18. İstanbulspor
|5
|4
|19. Ankara Keçiörengücü
|6
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|5
|13
|2. Liverpool
|5
|13
|3. M. United
|5
|13
|4. Brighton
|5
|12
|5. Man City
|5
|10
|6. Everton
|5
|10
|7. Tottenham
|5
|9
|8. West Ham
|5
|8
|9. Brentford
|5
|8
|10. Aston Villa
|5
|7
|11. Watford
|5
|6
|12. Leicester City
|5
|6
|13. Arsenal
|5
|6
|14. Crystal Palace
|5
|5
|15. Southampton
|5
|4
|16. Wolverhampton
|5
|3
|17. Leeds United
|5
|3
|18. Newcastle
|5
|2
|19. Burnley
|5
|1
|20. Norwich City
|5
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|16
|2. Atletico Madrid
|6
|14
|3. Sevilla
|5
|11
|4. Valencia
|6
|10
|5. Rayo Vallecano
|6
|10
|6. Real Sociedad
|5
|10
|7. Athletic Bilbao
|6
|9
|8. Barcelona
|4
|8
|9. Osasuna
|5
|8
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Villarreal
|5
|7
|12. Real Betis
|5
|6
|13. Espanyol
|6
|6
|14. Elche
|6
|6
|15. Cádiz
|5
|5
|16. Levante
|6
|4
|17. Celta de Vigo
|6
|4
|18. Granada
|5
|3
|19. Getafe
|6
|0
|20. Deportivo Alaves
|5
|0
Günlük GazetelerTümü