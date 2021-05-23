Doğu Kudüs’te tansiyon yüksek!
İsrail ile Hamas arasında Gazze’deki ateşkes devam ediyor ancak doğu Kudüs’te tansiyon hala yüksek. İsrail polisinin Filistinlilere müdahaleleri devam ediyor öte yandan dünyanın birçok noktasında Filistin’e destek gösterileri düzenlendi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te tansiyon düşmüyor. Filistinliler şeyh cerrah mahallesinin girişinde ki İsrail polisinin kontrol noktası önünde gösteri düzenledi. İsrail polisi göstericilere ses bombalarıyla müdahale etti Arbede yaşandı.
Filistin kızılayı İsrail polisinin saldırısında 2 kişinin ses bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandığını açıkladı.
Dünyada ise Filistin’e destek gösterileri düzenlenmeye devam ediyor. Amerika birleşik devletlerinin New York kentinde binlerce kişi İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için yürüdü.
Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Gazze’ye özgürlük sloganları attı.
İngiltere’nin başkenti Londra’da da toplanan göstericiler İsrail’in Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırılarını protesto etti.
Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla kent genelinde yürüyüş düzenledi, İsrail’e yaptım uygulanmasını talep etti.
Gösteriler başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok ülkede düzenlendi.
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:10
|Öğle
|12:34
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:48
|Yatsı
|21:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|37
|83
|2. M. United
|37
|71
|3. Chelsea
|37
|67
|4. Liverpool
|37
|66
|5. Leicester City
|37
|66
|6. West Ham
|37
|62
|7. Tottenham
|37
|59
|8. Everton
|37
|59
|9. Arsenal
|37
|58
|10. Leeds United
|37
|56
|11. Aston Villa
|37
|52
|12. Wolverhampton
|37
|45
|13. Crystal Palace
|37
|44
|14. Southampton
|37
|43
|15. Newcastle
|37
|42
|16. Brighton
|37
|41
|17. Burnley
|37
|39
|18. Fulham
|37
|28
|19. West Bromwich
|37
|26
|20. Sheffield United
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|37
|74
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Athletic Bilbao
|38
|46
|10. Granada
|37
|45
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|38
|16. Getafe
|37
|37
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30