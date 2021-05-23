Doğu Kudüs’te tansiyon yüksek!

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te tansiyon düşmüyor. Filistinliler şeyh cerrah mahallesinin girişinde ki İsrail polisinin kontrol noktası önünde gösteri düzenledi. İsrail polisi göstericilere ses bombalarıyla müdahale etti Arbede yaşandı.

Filistin kızılayı İsrail polisinin saldırısında 2 kişinin ses bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandığını açıkladı.

Dünyada ise Filistin’e destek gösterileri düzenlenmeye devam ediyor. Amerika birleşik devletlerinin New York kentinde binlerce kişi İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için yürüdü.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler Gazze’ye özgürlük sloganları attı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da da toplanan göstericiler İsrail’in Gazze şeridinde düzenlediği hava saldırılarını protesto etti.

Göstericiler ellerinde Filistin bayraklarıyla kent genelinde yürüyüş düzenledi, İsrail’e yaptım uygulanmasını talep etti.

Gösteriler başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok ülkede düzenlendi.