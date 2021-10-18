Doktorlar "olmaz" dedi ama onlar dinlemedi! 70 yaşında çocuğunu kucağına aldı

70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari'nin, 45 yıllık evlat hasreti mucizevi şekilde sona erdi.

Hindistan'ın Gujurat eyaletinde, Kemora köyünde yaşayan 70 yaşındaki Jivunben Rabari ile 75 yaşındaki kocası Maldhari uzun yıllar çocuk hasreti çekti.

Bebek sahibi olmak için yıllardır mücadele eden çift doktorların 'ileri yaşta imkansız' uyarısını duymazdan gelerek hayallerine yıllar sonra kavuştu.

45 yıldır evli olan çift, tüp bebek yöntemiyle sağlıklı bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Yanında eşi, kucağında bebeğiyle kameralara poz veren Hindistanlı kadın, yıllardır hayalini kurduğu o duyguyu ilk kez yaşadı.

Çiçeği burnunda annenin ise mutluluğu gözlerinden okunuyordu.