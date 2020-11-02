DSÖ Başkanı Tedros'da karantinaya girdi!
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan biri ile temasa geçmesinin ardından kendisini karantinaya alacağını duyurdu.
DÜNYA 02.11.2020, 18:02
Dünya Sağlık Örgütü’nde (WHO) yeni tip korona virüs (Covid-19) alarmı verildi.
DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişi ile temas kurduğunu öğrenmesinin ardından kendisini karantinaya alacağını duyurdu.
DSÖ BAŞKANI KARANTİNAYA GİRDİ
Twitter hesabından paylaşım yapan Ghebreyesus, "Covid-19 testi pozitif çıkan biri ile temas kurduğum tespit edildi. İyiyim ve semptomum yok ancak kendimi karantinaya alacağım" ifadelerini kullandı. Ghebreyesus herkesin sağlık kurallarına uyması gerektiğinin önemli olduğunu belirterek, "İşte bu şekilde bulaşma zincirlerini kıracağız, virüsü bastıracağız ve sağlık sistemlerini koruyacağız" dedi.
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