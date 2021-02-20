DSÖ'den açıklama: Virüsün kaynağında yeni şüpheliler
Corona virüsün kökenine ilişkin araştırmalarına devam eden Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, virüsün insanlara tavşanlar ve gelincik porsukları tarafından bulaştırılmış olabileceğini belirtti.
DÜNYA 20.02.2021, 01:06
Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından gelen son açıklamada Çin'in Wuhan kentindeki hayvan pazarında satılan gelincik porsukları ve tavşanların virüsün insanlara yayılmasında rol oynamış olabileceğine dikkat çekildi.
Virüsün bir laboratuvardan sızınma olasılığının ise muhtemel olmadığı açıklandı. Ancak araştırmacılar, bu ve diğer hayvanların pazardaki tedarikçileri hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Uzmanlar ayrıca Corona virüsü insanlara doğrudan yarasaların taşıdığı konusunda şüpheleri olduğunu belirtti.
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