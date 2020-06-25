DSÖ'den bir iyi bir de kötü haber!

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Avrupa Parlamentosu üyeleri ile yapılan video konferans toplantısında şu ana adar 9.2 milyon vakanın bildirildiğini açıkladı.Virüs salgınından sonra başlayacak hayatın eskisi gibi olamayacağını belirten Tedros, yeni normal hayat için yeni kuralların getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"AVRUPA'NIN DIŞINDAKİ BÖLGELERDE DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

Avrupa'daki durumun giderek iyiye gittiğini belirten Tedros dünyanın geri kalanında ise durumun giderek kötüleştiğini belirtti. Dünya genelinde gelecek hafta 500 bin can kaybı ve 10 milyon vaka beklediklerini belirten Tedros tedbirler konusundaki uyarılarını yineledi.

Virüsün Çin'in bildiriminden önce yayıldığına ilişkin kanıt bulunmadığını belirten Tedros, Çin'i dünyayı zamanında uyarmadığı için eleştiremeyiz dedi. Tedros, virüsün ilk olarak görüldüğü Wuhan'da çok sert tedbirler alındığının altını çizdi.

"AŞI KESİN ÇARE DEĞİL"

Aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Tedros, aşının dünya sağlığı için önemini vurgulayarak bir yıl ya da daha kısa bir süre içinde aşıya erişilebileceğini belirtti. Tedros aşının kesin çare olmasının ise oldukça zor olduğu açıklamasını yaptı.