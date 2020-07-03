DSÖ'den kafa karıştıran aşı açıklaması: Büyük umutlara kapılmayın

Dünya Sağlık Örgütü kafa karıştıran ve korkutan açıklamalarına devam ediyor. DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, koronavirüs aşısı hakkında yorumlarda bulundu. Ryan, "Kovid-19 aşısı için büyük umutlara kapılmayın. Asıl soru, kitlesel üretime ne kadar süre içinde geçilebileceği. Şu an hiçbir aşı çalışması, virüs üzerinde etkili değil" ifadelerini kullandı.

DÜNYA 03.07.2020, 23:18
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DSÖ'den kafa karıştıran aşı açıklaması: Büyük umutlara kapılmayın

DSÖ Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan, pek çok ülkede vaka sayılarında şu an tanık olunan artışın korkulan ikinci dalga değil, ilk dalganın ikinci tepe noktası (pik) olduğunu vurguladı. Ülkelerin vaka sayılarındaki dalgalanmalara hazırlıklı olması gerektiğini belirten Ryan, devletlerin hastalığı mümkün olduğunca güçlü bir şekilde bastırmak zorunda olduklarını kaydetti.

"İKİNCİ DALGA GELDİĞİNDE İLKİNDEN GEREKLİ DERSLERİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Vaka sayılarındaki yerel ve bölgesel tırmanışlarla tam kararlılıkla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapan DSÖ yetkilisi, "Dünyayı ikinci büyük bir dalga sardığında ülkeler ilk dalgadan gerekli dersleri çıkarmış olmak zorunda" diye konuştu.

Ryan, vakalarla başa çıkabilmek için tüm hükümetlere vaka takip çalışmalarına ve sağlık sistemlerine odaklanılmasını önerdiklerini kaydetti.

"AŞI KONUSUNDA BÜYÜK UMUTLARA KAPILMAYIN"

Kovid-19'a karşı aşının hızlı bir şekilde kullanıma sunulabileceği yönünde umuda kapılınmaması uyarısı da yapan Ryan, "kitlesel aşılamaların ne zaman başlayabileceğine dair spekülasyon yapmanın akıllıca olmayacağını" belirtti.

Ryan, yıl sonuna kadar bir aşı adayının etkisinin kanıtlanmış olabileceğini kaydederek "Ancak asıl soru, kitlesel üretime ne kadar süre içinde geçilebileceği. Şu an hiçbir aşı çalışması, aşının virüs üzerinde etkili olduğuna dair bir işaret sunabilecek kadar gelişmiş durumda değil" dedi.

DSÖ merkezinin bulunduğu Cenevre'deki basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesu da Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olabilecek ilaçlarla ilgili klinik deneylerin ilk sonuçlarının iki hafta içinde elde edilmesini beklediklerini bildirdi.

#DSÖ #aşı açıklaması #Kovid19 aşısı #koronavirüs
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