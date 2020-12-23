DSÖ'den korkutan mutasyon açıklaması!

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa temsilciliğinde, İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsün mutasyona uğrayan yeni türü ile ilgili bir toplantı düzenlendi. Uzmanlar, virüsün yeni ve daha bulaşıcı türüyle mücadele etmek için yeni stratejileri görüştüler.

''BÜYÜK ÖLÇÜDE DAHA BULAŞICI''

Toplantıda virüsün "büyük ölçüde" daha bulaşıcı olduğu ve gençlerde daha sık görüldüğüne dikkat çekildi. Yapılan paylaşımda, ancak virüsün "ciddiyetinde" artış olduğuna ilişkin bir kanıt olmadığını da vurguladı.