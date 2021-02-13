DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

DSÖ Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenine ilişkin tüm hipotezlerin hala masada olduğunu bildirdi.

DÜNYA 13.02.2021, 09:48
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kovid-19’un kökenlerini araştırmak için Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Ghebreyesus, "Bu, çok zor koşullarda çok önemli bir bilimsel çalışma oldu." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ heyetinin Kovid-19'un kökenine ilişkin Çin'de yaptığı çalışmaları özetleyen bir raporun gelecek hafta yayımlanacağını aktardı.

Virüsün kökenine ilişkin bazı hipotezlerin çürütüldüğüne dair görüşler ileri sürüldüğüne işaret eden Ghebreyesus, "Heyetin bazı üyeleriyle konuştuktan sonra, tüm hipotezlerin açık kaldığını ve daha fazla analiz ve çalışmaya gereksinim olduğunu teyit etmek isterim." ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bilim heyetinin Çin'deki araştırmalarında tüm sorulara cevap bulamayacağını söylediklerini anımsatarak, bununla beraber virüsün kökenini anlamaya yaklaştıran önemli bilgiler edinildiğini anlattı.

"Misyon, salgının ilk günlerini daha iyi anlamayı başardı ve daha fazla analiz ve araştırma için alanlar belirledi." diyen Ghebreyesus, heyete çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

DSÖ Gıda Güvenliği ve Hayvan Hastalıkları Uzmanı Peter Ben Embarek ise Kovid-19'un kökenlerini araştırmak için Çin'in Vuhan kentinde yaptıkları saha çalışmalarına ilişkin, "Başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Birçok yönden vakanın başlangıcı hakkında pek çok yeni bilgiye sahibiz." diye konuştu.

Vuhan’daki saha çalışmaları üzerine değerlendirme yapan Danimarkalı uzman Embarek, "Aralık 2019'da neler olduğunu çok çok daha iyi anlıyoruz." ifadesini kullandı.

DSÖ bilim heyeti ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşmuştu.

Laboratuvardan sızma ihtimali yok demişti

Embarek, heyetin Çin'deki çalışmalarının sona ermesinin ardından 9 Şubat'ta ABD'nin tepkisini çeken açıklamalar yapmıştı.

Embarek, Kovid-19'un aracı türler vasıtasıyla insanlara geçme olasılığının yüksek bir ihtimal olduğunu ancak daha fazla spesifik çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti.

Virüsün Çin'deki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını aktaran Embarek, dondurulmuş gıda ve ürün ticareti yoluyla bulaşmasının ihtimaller arasında olduğunu hatırlatmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise yeni tip koronavirüsün "Vuhan'daki bir laboratuvardan sızma ihtimalinin olmadığını" beyan eden DSÖ uzmanının raporunu yakından inceleyeceklerini ancak kendi bağımsız verilerini toplayıp sonuca varmak istediklerini açıklamıştı.

Kovid-19, ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

#Dünya Sağlık Örgütü #DSÖ #Kovid19
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