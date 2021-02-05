DSÖ’den koronavirüsün kökenine ilişkin açıklama!
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin’e gönderilecek olan uzman ekibin koronavirüsün (Covid-19) kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu duyurdu.
DÜNYA 05.02.2021, 01:04
DSÖ, Çin’in Vuhan kentine gönderilecek ekibin, koronavirüsün kökenini tespit etme ihtimalinin zor olduğunu açıkladı.
COVID-19'un kökenlerine dair ipuçları arayan Dünya Sağlık Örgütü liderliğindeki ekibin üyelerinden Peter Ben Embarek, “Bu virüsün kökenini tam olarak anlayamayacağız, ancak bu iyi bir ilk adım olacak” dedi. Ekibin diğer üyelerinden Hung Nguyen-Viet ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gerçekçi olmamız gerektiğini söyleyip duruyorum, bunun gibi kısa bir görev tüm cevapları vermeyecek. Ancak virüsün anlaşılmasını ilerletmeye yardımcı olacak” dedi.
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