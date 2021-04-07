Düğünde kardeş olduklarını öğrendiler! Yeşilçam filmi gibi

Çin'de okuyanları şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Jiangsu vilayetinde yapılan düğün esnasında damadın annesi, gelinin elindeki doğum lekesinin, 20 yıl önce yol kenarına bıraktığı kızının doğum lekesi ile aynı olduğunu fark etti.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE HAYATLARININ ŞOKUNU YAŞADILAR

Bunun üzerine damadın annesi, gelinin ailesine gelinin kendi kızları mı, yoksa evlatlık mı olduğunu sordu.

Gelinin anne ve babası, kızlarını 20 yıl önce yol kenarında bulduklarını ve o tarihten bu yana kendileri ile yaşadığını söyleyince gelinin annesi büyük bir şok yaşadı. Gerçeği öğrenen gelin ve anne gözyaşlarına boğuldu.

OĞLUNU EVLAT EDİNDİ

Anne, bebeği yol kenarına bıraktıktan sonra yaşadığı vicdan azabından dolayı kızını her yerde aradı. Bulmayınca bir erkek bebeği evlat edindi.

ÖZ KARDEŞİ OLMADIĞINI ÖĞRENİNCE EVLENDİLER

Gelin evlendiği kişinin kardeşi olduğu öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı; ama gerçek annesi kendisine damadın öz oğlu olmadığını söyleyince düğün devam etti ve çift evlendi.