Dün tren kazası bugün bina çökmesi! 8 ölü, 29 yaralı

Mısır'da yaşanan ölümlü tren kazasının ardından ülkede bu kez de 10 katlı bir bina çöktü. Yerel medya, başkent Kahire'nin doğusundaki Şüveys Köprüsü Caddesi'nde, 10 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktüğünü aktardı.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İlk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Kahire Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmaların sürdüğü ve binadaki incelemeler için ekip kurulduğu belirtildi.

İşte olay yerinden fotoğraflar: