Dünya 2021’e “merhaba” dedi!

2020’yi uğurlarken dünya çapında birçok ülke yeni yıla işte böyle girdi

Birleşik Arap emirliklerinin Dubai şehrinde yeni yıl havai fişek gösterisiyle karşılandı

Avrupa’da 2021’in gelişini kutladı Rusya’nın başkenti Moskova’da salgın önlemlerine rağmen halk sokaktaydı havai fişek sesleri duyuldu halk yeni yıla görsel şölenle girdi

Komşu Yunanistan yeni yıla salgın kısıtlamalarıyla girdi başkent Atina’nın meydanları ve sokakları bu yılbaşı boş kaldı ama Atina’da 2021’e özel bir havai fişek gösterisi düzenlendi başkent sakinleri gösterileri evlerinden izledi

Fransa’da yeni yılı kısıtlamalarla karşıladı başkent Paris’in en meşhur caddesi şanzelize 2020’nin son dakikalarda bom boştu saatler gece yarısını gösterdiğinde Paris’te de havai fişek gösterisi yapıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de yılbaşı kutlamaları salgın kısıtlamalarına takıldı şehrin uğrak noktalarında seyircisiz yılbaşı gösterileri düzenlendi

İngiltere’de yılbaşını sevinçle kutladı başkent Londra sakinleri meşhur saat kulesi Bıg Ben’in çan sesleriyle girdi ayrıca Londra köprüsü üzerinde de havai fişek ve ışık gösterileri yapıldı

BAE’de gösterilerin merkezi Dubai oldu!

Rusya’nın başkenti Moskova’da halk sokaktaydı!

Yunanistan 2020’ye veda etti!

Fransa 2021’e “merhaba” dedi!

Almanya 2020’ye veda etti!

İngiltere’de yeni yıl kutlamaları!