Dünya diken üstünde! Rusya NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 18. güne girilirken, bölgeden ürkütücü haberler geliyor. Kiev'e doğru ilerleyişini sürdüren Rus ordusu, Polonya sınırından da Ukrayna'ya saldırmayı sürdürüyor.

NATO EĞİTİM ÜSSÜ'NÜ VURDULAR

Rus ordusu son olarak Polonya sınırında içerisinde Ukraynalıların da eğitim gördüğü NATO Eğitim Üssü'nü hedef aldı. Lviv kenti yöneticileri tarafından yapılan açıklamaya göre Rusya'nın üssü 30 roket ile hedef aldığı ve saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü belirtildi. 56 yaralının da acil olarak tedaviye alındığı bilgisine yer verildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS BÖLGEYE GİTTİ

Diğer yandan Yavoriv'deki üssün hedef alınmasının ardından çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği ve üssün etrafından siren sesleri gelmeye devam ettiği belirtildi. Saldırıya uğrayan üsse ait ilk fotoğraflar da geldi. Üste büyük yıkım olduğu görülüyor.

NATO'YA BAĞLI GÜVENLİK MERKEZİ VARDI

Rusya'nın saldırısıyla ilgili dikkat çeken detaylar da ortaya çıktı. Buna göre ilk defa bu kadar Batı'daki bir yeri hedef alan Rusya, aynı zamanda uluslararası bayrak taşıyan bir noktayı da vurmuş oldu. Rus füzelerinin hedefindeki noktada NATO'ya ait Uluslararası Barış ve Güvenlik Merkezi'nin bulunduğu öğrenildi.