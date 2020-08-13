Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 20 milyon geçti
Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 20 milyon geçti, 812 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 13 milyonu geride bıraktı.
DÜNYA 13.08.2020, 14:53
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Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 20 milyon geçti, 812 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 13 milyonu geride bıraktı
Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 360 bine, can kaybı 169 bin 131 çıktı.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 164 bine, can kaybı 104 bin 201’eyükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 309 bin 477 olarak kaydedildi.
İran'da vaka sayısı 336 bin 324’e, can kaybı 19 bin 162'e çıktı, 292 bin 58 kişi de sağlığına kavuştu.
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