Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 20 milyona yaklaştı

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 948 artarak 165 bin 98'ye yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini aştı.

AZERBAYCAN'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 100'ÜN ALTINA İNDİ

Azerbaycan'da tespit edilen 87 vaka ile günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 ayın ardından 100'ün altına indi.

HİNDİSTAN'DA KOVİD-19 YENİ SICAK NOKTALARA YAYILIYOR

Yeni tip koronavirüs vakalarının hızla artarak 2 milyon 150 bini aştığı Hindistan’da salgın, yeni sıcak noktalara yayılıyor.

İRAN'DA TEDBİRLERE UYMAYANLARA CEZA GELİYOR

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza verileceğini söyledi.