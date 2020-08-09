Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 20 milyona yaklaştı
Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 20 milyona yaklaştı, 730 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 12 milyon 750 bini geride bıraktı.
DÜNYA 09.08.2020, 18:29 09.08.2020, 18:56
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Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 948 artarak 165 bin 98'ye yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini aştı.
AZERBAYCAN'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 100'ÜN ALTINA İNDİ
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Yeni tip koronavirüs vakalarının hızla artarak 2 milyon 150 bini aştığı Hindistan’da salgın, yeni sıcak noktalara yayılıyor.
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