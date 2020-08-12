Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 20 milyonu geçti!
Dünya genelinde korona virüs bulaşan kişi sayısı 20 milyonu geçti, 750 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 13 milyonu geride bıraktı.
DÜNYA 12.08.2020, 17:19 12.08.2020, 18:21
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Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 270 bine, can kaybı 166 bin 870'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 719 bini geçti.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 68 bine, can kaybı 102 bin 34'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 163 bin 812 olarak kaydedildi.
İran'da vaka sayısı 331 bin 189'a, can kaybı 18 bin 800'e çıktı, 288 bin 620 kişi de sağlığına kavuştu. Yezd eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri satan dükkanlar dışındaki tüm iş yerlerinin 3 günlüğüne kapatılmasına karar verildi.
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