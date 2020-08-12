Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 20 milyonu geçti!

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 270 bine, can kaybı 166 bin 870'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 719 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 68 bine, can kaybı 102 bin 34'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 163 bin 812 olarak kaydedildi.

İran'da vaka sayısı 331 bin 189'a, can kaybı 18 bin 800'e çıktı, 288 bin 620 kişi de sağlığına kavuştu. Yezd eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri satan dükkanlar dışındaki tüm iş yerlerinin 3 günlüğüne kapatılmasına karar verildi.