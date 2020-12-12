Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 50 milyonu geçti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 50 milyonu aştı.
Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada virüs bulaşan 50 milyon 313 bin 43 kişi iyileşti.
Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği yerler oldu.
ABD'de 9 milyon 522 bin 798, Hindistan'da 9 milyon 349 bin 31, Brezilya'da 5 milyon 954 bin 745 ve Rusya'da 2 milyon 85 bin 958 kişi, virüsü yenmeyi başardı.
Türkiye 5'nci sırada
Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 581 bin 565 kişinin sağlığına kavuştuğu Türkiye, dünyada en fazla kişinin iyileştiği 5'nci ülke oldu.
İyileşenlerin sayısı Arjantin'de 1 milyon 324 bin 792’ye, Kolombiya'da 1 milyon 304 bin 299’a ve İtalya'da 1 milyon 76 bin 891'e ulaştı.
Dünyada halen tedavisi süren 19 milyon 864 bin 993 Kovid-19 hastası bulunuyor.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
Dünya genelindeki vaka sayısı 71,7 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 607 bin 384 kişi hayatını kaybetti.
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