Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 947 bini geçti!

Dünya genelinde virüs nedeniyle 642 bin 829 kişi öldü, virüs saptanan 9 milyon 743 bin 602 kişi sağlığına kavuştu.

DÜNYA 25.07.2020, 13:57
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 15 milyon 947 bini geçti!

Dünyada tedavisi süren 5 milyon 561 bin 213 aktif vaka bulunuyor. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Brezilya'da 1156, Meksika'da 737, Hindistan'da 757 kişi öldü.

Salgından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 1156 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1156 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 85 bin 238’e, vaka sayısı da 55 bin 891 artarak 2 milyon 343 bin 366’ya yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 463 bin 218 vaka ve 21 bin 206 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de, 4 milyon 248 bin 492 kişide Kovid-19 tespit edilirken salgın nedeniyle 148 bin 492 kişi hayatını kaybetti. 

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:


"Brezilya (2 milyon 348 bin 200), Hindistan (1 milyon 339 bin 67), Rusya (800 bin 849), Güney Afrika (421 bin 996), Meksika (378 bin 285), Peru (375 bin 961), Şili (341 bin 304), İspanya (319 bin 501), İngiltere (297 bin 914), İran (286 bin 523), Pakistan (271 bin 887), Suudi Arabistan (262 bin 772), İtalya (245 bin 590), Kolombiya (233 bin 541), Türkiye (224 bin 252), Bangladeş (218 bin 658), Almanya (205 bin 968), Fransa (180 bin 528), Arjantin (153 bin 520), Kanada (113 bin 206), Katar (108 bin 638) ve Irak (104 bin 711)."

Öte yandan, ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 85 bin 385, İngiltere 45 bin 677, Meksika 42 bin 645, İtalya 35 bin 97, Hindistan 31 bin 425, Fransa 30 bin 192, İspanya 28 bin 432, Peru 17 bin 843, İran 15 bin 289, Rusya 13 bin 46, Belçika 9 bin 817, Almanya 9 bin 201, Şili 8 bin 914, Kanada 8 bin 881, Kolombiya 7 bin 975, Güney Afrika 6 bin 343, Hollanda 6 bin 139, Pakistan 5 bin 787, İsveç 5 bin 697, Türkiye 5 bin 580, Ekvador 5 bin 468."

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