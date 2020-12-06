Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 67 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 67 milyon 4 bin 514'e yükseldi.

ABD, 14 milyon 985 bin 142 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi 9 milyon 653 bin 578 ile Hindistan, 6 milyon 577 bin 177 ile Brezilya, 2 milyon 460 bin 770 ile Rusya, 2 milyon 281 bin 475 ile Fransa, 1 milyon 709 bin 991 ile İtalya, 1 milyon 705 bin 971 ile İngiltere, 1 milyon 699 bin 145 ile İspanya, 1 milyon 459 bin 832 ile Arjantin, 1 milyon 362 bin 249 ile Kolombiya ve 1 milyon 171 bin 42 ile Almanya izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 537 bin 15 kişi yaşamını yitirdi, 46 milyon 382 bin 900 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

KKTC'YE GİRİŞ YAPAN HERKESE 7 GÜNLÜK KARANTİNA

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8-23 Aralık tarihleri arasında KKTC'ye giriş yapan herkes 7 günlük karantinaya tabi olacak.

RUSYA'DA KOVİD-19'A KARŞI TOPLU AŞILAMA BAŞLADI

Rusya'da son 24 saatte 29 bin 39 kişinin virüse yakalanmasıyla "en yüksek" günlük vaka sayısı kayıtlara geçti bununla birlikte başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse karşı 70 klinikte toplu aşılama başladı

İTALYA'DA 24 SAATTE 662 KİŞİ COVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ

İtalya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 662 artarak 59 bin 514 oldu. Salgının başından bu yana da virüs kapan kişi sayısı 1 milyon 709 bin 991'e yükseldi.

İRAN'DA 24 SAATTE 294 KİŞİ KOVİD-19'DAN HAYATINI KAYBETTİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 294 artarak 50 bin 310 oldu. Son 24 saatte 11 bin 561 yeni vaka tespit edildi