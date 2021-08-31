Dünya genelinde kurşunlu benzin kullanımı sona erdi

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), araçlarda kurşunlu benzin kullanılan son ülke olan Cezayir'in son stoklarını temmuz ayında tükettiğini açıkladı.

Kurşunlu benzinin kullanımdan kaldırılması için hükümetler, işletmeler ve sivil gruplarla birlikte çalışan UNEP, bir asır sonra kullanımın sona ermesini "çok büyük bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Kurşunlu yakıtın, "insanlığın hatalarını" gösterdiğini belirten UNEP İcra Direktörü Inger Anderson, bu hataların iklim değişikliğine, kirliliğe ve biyoçeşitliliğin azalmasına neden olduğuna dikkat çekti.

Zehirleyiciliği Roma döneminden bu yana bilinen kurşun, 1920'lerin başında arabaları daha güçlü hale getirmek için benzine eklenmeye başlamıştı. 1970'lere kadar dünya genelinde kullanılan kurşun, o tarihlerden sonra zengin ülkeler tarafından aşamalı biçimde tedavülden kaldırılmıştı.