Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 150 milyonu aştı.

DÜNYA 29.04.2021, 01:23
Dünya genelinde vaka sayısı 150 milyonu geçti

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki COVID-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 150 milyon 34 bin 213'e yükseldi.

ABD, 32 milyon 957 bin 255 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

ABD'yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor

Vaka sayısında bu ülkeyi, 18 milyon 368 bin 96 ile Hindistan, 14 milyon 446 bin 541 ile Brezilya, 5 milyon 565 bin 852 ile Fransa, 4 milyon 787 bin 273 ile Rusya, 4 milyon 751 bin 26 ile Türkiye, 4 milyon 411 bin 797 ile İngiltere, 3 milyon 994 bin 894 ile İtalya, 3 milyon 504 bin 799 ile İspanya, 3 milyon 351 bin 474 ile Almanya, 2 milyon 905 bin 172 ile Arjantin, 2 milyon 804 bin 881 ile Kolombiya, 2 milyon 776 bin 927 ile Polonya, 2 milyon 459 bin 906 ile İran, 2 milyon 333 bin 126 ile Meksika, 2 milyon 47 bin 838 ile Ukrayna, 1 milyon 775 bin 62 ile Peru, 1 milyon 657 bin 35 ile Endonezya, 1 milyon 626 bin 33 ile Çekya, 1 milyon 577 bin 200 ile Güney Afrika, 1 milyon 481 bin 323 ile Hollanda ve 1 milyon 184 bin 271 ile Şili izliyor.

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 158 bin 322 kişi yaşamını yitirdi, 127 milyon 546 bin 239 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 19 milyon 329 bin 652 COVID-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

#koronavirüs #Vaka sayısı
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