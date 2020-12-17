Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 17 milyon 394 bin 314 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 314 bin 629 kişi öldü.



MACRON KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.

Macron'un kendini 7 günlük karantinaya aldığı ve uzaktan çalışmayı sürdüreceği açıklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, toplantılarını video konferans yoluyla yapacak.

TWİTTER, KOVİD-19 AŞILARINA YÖNELİK YANLIŞ YÖNLENDİREN BİLGİLERİ KALDIRACAK



Twitter, gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik "zararlı, hatalı ve yanlış yönlendiren" bilgileri kaldıracağını duyurdu.