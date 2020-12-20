Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 18 milyon 77 bin 768 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 323 bin 401 kişi hayatını kaybederken ocak ayının ilk haftasına kadar eyaletlere toplam 20 milyon Kovid-19 aşısı dağıtılacağı bildirildi.

Belçika Başbakanı, İngiltere'de yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı yeni bir türünün ortaya çıktığının açıklanmasının ardından bu ülkeyle hava ve demir yolu ulaşımını en az 24 saat durduracaklarını bildirdi.

Salgında 2. dalgayı geride bırakan İsrail'de, günlük yeni vaka sayısında yeniden artış gözlenmeye devam ederken 60 bin kişiye BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının yapılması amaçlanıyor.

Ülkenin başbakanı netanyahu vatandaşlara örnek teşkil etmek amacıyla ilk Kovid-19 aşısı canlı yayında kendine aşı yaptırdı