Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum!

Koronavirüs salgınında bilanço her geçen gün ağırlaşırken Birçok ülkede aşılama çalışması başladı.

Avusturya, İtalya, Fransa ve İsveç’te belirlenen kişilere ilk yeni tip koronavirüs aşıları yapıldı.

İngiltere'den dünyaya yayılan mutant virüs İspanya ve Kanada'ya sıçradı böylelikle İngiltere'de ortaya çıkan yeni türün yayıldığı ülke sayısı 14'e yükseldi.

Geçtiğimiz günlerde ilk mutasyona uğramış virüsün görüldüğü fransa’da son 24 saatte 3 bin 93 yeni vaka görülmesiyle uzun süredir artışta olan rakamlar düşüşü geçti.

Japonya, yeni tip koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu iddia edilen mutasyonuna karşı, ülkede oturumu bulunmayan tüm ülke ve bölgelerden gelecek yolculara, ocak sonuna kadar kapılarını kapatma kararı aldı.