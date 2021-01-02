Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 84 milyon 391 bini geçti.



Dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 835 bin 574 kişi hayatını kaybetti.



En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 20 milyon 617 bin 346 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 356 bin 445 kişi öldü.



İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 101 artarak 55 bin 438'e yükseldi.



Rusya’da son 24 saatte 26 bin 301 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 212 bin 637’ye ulaştı.