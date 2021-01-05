Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 86 milyon 261 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 864 bini, iyileşenlerin sayısı 61 milyon 206 bini geçti.

Almanya 'da son 24 saatte 944 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 35 bin 518’e, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 424 bin 700'e çıktı.

Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Pfizer ile BioNTech firmaları tarafından geliştirilen aşının uygulamasının yaklaşık 10 günlük test sürecinin ardından geniş kitlelerin aşılanmasına başlandı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün vakaları artırmasının ardından üçüncü kez karantina ilan edildi. Karantinanın şubat ayı ortasına kadar sürmesi planlanıyor.

ABD merkezli Moderna'nın geliştirdiği Coronavirüs aşısına Avrupa İlaç Ajansı'ndan birçok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle onay çıkmadı. İsrail ise Moderna aşısına onay veren 3. ülke oldu