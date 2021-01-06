Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum

ABD'nin Californiya eyaletine bağlı Los Angeles Sağlık Hizmetleri İdaresi, yoğun bakım ünitelerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı ambulans çalışanlarına, 'yaşama ihtimali zayıf' hastaların acil servise nakledilmemesi yönünde talimat yayımladı.

Virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki İngiltere'de son bir haftada vaka sayısında bir önceki haftaya oranla yüzde 119, can kayıplarında da yüzde 45,3 artış görüldü. Ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.

Toplu aşılamanın 8 Ocak'ta başlayacağı açıklanan Hollanda’da, uygulamada geç kalındığı eleştirileri üzerine işlemler 2 gün erkene alındı. ilk aşı 39 yaşındaki bir hemşireye yapıldı