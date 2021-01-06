Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında son durum
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkisini sürüyor. Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Tüm dünyada vaka ve ölüm sayısı artıyor.
DÜNYA 06.01.2021, 16:39 06.01.2021, 18:09
ABD'nin Californiya eyaletine bağlı Los Angeles Sağlık Hizmetleri İdaresi, yoğun bakım ünitelerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı ambulans çalışanlarına, 'yaşama ihtimali zayıf' hastaların acil servise nakledilmemesi yönünde talimat yayımladı.
Virüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir mutasyonunun etkisi altındaki İngiltere'de son bir haftada vaka sayısında bir önceki haftaya oranla yüzde 119, can kayıplarında da yüzde 45,3 artış görüldü. Ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti.
Toplu aşılamanın 8 Ocak'ta başlayacağı açıklanan Hollanda’da, uygulamada geç kalındığı eleştirileri üzerine işlemler 2 gün erkene alındı. ilk aşı 39 yaşındaki bir hemşireye yapıldı
12°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
|İmsak
|06:14
|Güneş
|07:41
|Öğle
|12:43
|İkindi
|15:14
|Akşam
|17:36
|Yatsı
|18:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12